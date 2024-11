Bombeiros resgatam francês que estava perdido no Parque Nacional da Serra dos Órgãos

O Corpo de Bombeiros resgatou um jovem francês, de 24 anos, que estava perdido no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Após mais de 15 horas buscas e cerca de 20 km percorridos pelas equipes em mata fechada, o turista foi encontrado desidratado e com escoriações por militares do Quartel de Petrópolis, na região serrana do Rio . Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Santa Teresa.