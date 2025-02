'Braço direito' de Celsinho da Vila Vintém morre após confronto com a polícia no Rio

Ana Carolina da Silva Pereira, de 32 anos, conhecida por ser o "braço direito" do traficante Celsinho da Vila Vintém, morreu após confronto com a polícia em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ela estava acompanhada pelo traficante Igor Lucas Miguel Costa, de 29 anos, que também acabou baleado. Eles foram surpreendidos por PMs quando faziam transporte de munições. Os dois chegaram a ser levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, na mesma região, mas não resistiram aos ferimentos. Outra mulher, que não teve a identidade divulgada, sobreviveu.



