Brasil atinge marca de 600 mil jovens aprendizes no mercado de trabalho

O Brasil atingiu a marca de mais de 600 mil jovens aprendizes no mercado de trabalho — este é o maior número desde que a Lei da Aprendizagem entrou em vigor, de acordo com o Ministério do Trabalho e Renda.

O setor de serviços concentra a maioria dos contratos, com mais de 279 mil jovens. O ranking é seguido por indústria, comércio, construção civil e agropecuária.

aqui!