BRICS: Aeronáutica intercepta três aviões e detecta 81 drones no espaço aéreo do Rio

A Aeronáutica informou ter interceptado três aviões pequenos, detectado 81 drones e negado a solicitação para que outros 170 levantassem voos desde sexta-feira (7) no Rio de Janeiro .

As ações fazem parte do esquema de segurança para o encontro da cúpula do BRICS , que termina nesta segunda-feira (7). Caças com mísseis também foram mobilizados e atuam no monitoramento do espaço aéreo. As Forças Armadas vão reforçar a segurança na capital fluminense até a próxima quarta-feira (9).

Esta é a 17ª reunião do bloco econômico. O grupo reúne as 11 maiores economias emergentes do mundo para discutir política em diversas esferas sociais, como tecnologia, saúde pública, conflitos, segurança global, entre outros temas.

aqui!