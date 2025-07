'Caçar criminosos onde estiverem', diz secretário de Segurança sobre plano para retomar áreas do RJ

O secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro , Vitor Santos, apresentou o plano para retomada de territórios dominados pelo crime. Durante entrevista, ele explicou que foi criado um grupo de trabalho no âmbito da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 635 para desenvolver ações em cinco áreas principais: segurança pública e Justiça; desenvolvimento social; desenvolvimento econômico; urbanismo e infraestrutura; e governança e sustentabilidade.

A participação das Forças Armadas foi sugerida como apoio na ocupação dos territórios. O secretário destacou que a decisão judicial estabelece a participação de governos municipal, estadual e federal no projeto.

