Cachorrinha que estava desaparecida é encontrada morta e enterrada em quintal de adestrador no Rio

As buscas pela cachorrinha Mia terminaram com um final trágico no Rio de Janeiro . Há duas semanas, a família procurava pelo filhote de golden retriver, de 11 anos, que estava sob os cuidados de um adestrador. Inicialmente, o homem havia dito que a cadela fugiu pelo portão. Mas, após as investigações da polícia, de ONGs e dos próprios tutores, o suspeito confessou que Mia teria morrido em decorrência das altas temperaturas. O corpo foi encontrado enterrado no quintal da residência alugada por ele.

Segundo a tutora Francine Branchi, o homem contou para uma voluntária que trabalha com resgates de bichos o que realmente havia acontecido. A cachorrinha teria morrido dois dias antes de o adestrador comunicar o suposto desaparecimento.

Há pelos menos três dias, o homem não é mais visto. No imóvel, outros três animais foram encontrados abandonados sem comida e higiene. Eles foram apreendidos e devem passar por exames.

A família de Mia pede justiça e pretende adotar um dos animais resgatados, que também é da raça golden retriver.