Cadeirante é carregada após se deparar com elevador inoperante na estação de São Cristóvão

Uma cadeirante precisou ser carregada no último fim de semana após se deparar com as escadas rolantes e o elevador da estação de trem de São Cristóvão, na zona norte do Rio , inoperantes.

Thaís Rodrigues foi diagnosticada com a síndrome de Guillain-Barré e, há cerca de seis meses, sofre com dificuldades de locomoção. Desde então, ela afirma enfrentar dificuldades para viajar no transporte público.

De acordo com relatos de passageiros que passavam pela estação, os equipamentos apresentam falhas há cerca de dois anos.

