Câmeras flagram batida entre caminhão e carro que matou homem na Taquara

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da batida entre um carro e um caminhão na madrugada desta terça-feira (8) na Taquara, na zona oeste do Rio . Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

Nas imagens, é possível ver que os dois veículos chegam juntos no cruzamento da estrada do Tindiba com a rua André Rocha. O caminhão quase tombou com o impacto, enquanto o outro automóvel teve perda total.

aqui!