Caminhão capota e interdita acesso à rodovia Washington Luiz, altura de Cordovil, zona norte do Rio

Um caminhão capotou no Trevo das Missões na saída da avenida Brasil e interditou um dos acessos à rodovia Washington Luiz, altura de Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro . O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. Não há informações sobre feridos.



