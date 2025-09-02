Logo R7.com
Caminhão capota e interdita acesso à rodovia Washington Luiz, altura de Cordovil, zona norte do Rio

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local

Balanço Geral RJ

Um caminhão capotou no Trevo das Missões na saída da avenida Brasil e interditou um dos acessos à rodovia Washington Luiz, altura de Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. Não há informações sobre feridos.

