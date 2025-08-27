Logo R7.com
Caminhão sem freio bate na fachada de São Januário e deixa três feridos

O condutor do veículo e um dos auxiliares ficaram presos nas ferragens e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Balanço Geral RJ|Do R7

Um caminhão perdeu o freio e se chocou com a fachada do estádio de São Januário, na avenida Roberto Dinamite, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (27). O acidente deixou três feridos, sendo o motorista e dois ajudantes. O condutor e um dos auxiliares ficaram presos nas ferragens e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Parte da fachada ficou destruída com a força da batida.

