Carlo Ancelotti é recebido com festa por torcedores e assume seleção brasileira

Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, foi recebido calorosamente por torcedores em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Ele chega ao Brasil para ser apresentado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em um evento com 200 jornalistas de oito países. A estreia do treinador italiano, de 65 anos, será contra o Equador no dia 5 de junho.

Ancelotti recebeu uma homenagem em sua despedida do Real Madrid. Durante quatro anos, ele conquistou 15 títulos pelo time espanhol, incluindo três Ligas dos Campeões da Europa.

