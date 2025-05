Carro da segurança do Consulado dos EUA é roubado no centro do Rio de Janeiro

Bandidos roubaram o carro da empresa responsável pela segurança do Consulado dos Estados dos Unidos durante a madrugada desta segunda-feira (12), no centro do Rio . Segundo informações da RECORD, os ocupantes do veículo foram rendidos na garagem do prédio onde fica a sede diplomática. Celulares, rádios transmissores e equipamentos de primeiros socorros foram levados pela quadrilha.

Por meio de nota, o consulado afirmou estar ciente do crime e informou que coopera "plenamente com as autoridades competentes". Procurada, a empresa de segurança não quis se manifestar.

