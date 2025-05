Carro do goleiro do Flamengo é alvejado com 4 tiros em tentativa de assalto no Rio

O carro do goleiro do Flamengo foi alvejado durante uma tentativa de assalto na linha Amarela, na altura da zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta quinta-feira (8). Criminosos armados tentaram roubar o veículo do jogador, que é blindado. Agustín Rossi não ficou ferido.

Na sequência, os assaltantes fizeram outras vítimas durante o arrastão. Uma delas contou que os bandidos foram agressivos, obrigando as pessoas a se deitarem no chão e a entregarem todos os pertences. O caso foi registrado na 21ª DP (Higienópolis).