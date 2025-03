Carro é engolido por cratera após temporal atingir região metropolitana do Rio

Fortes chuvas atingiram o município de Itaboraí, na região Metropolitana do Rio de Janeiro , na noite de segunda-feira (24), e causaram estragos e alagamentos. Um carro chegou a ser engolido por uma cratera. Os ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e foram resgatados por parentes. Os moradores da região reclamaram da falta de infraestrutura básica no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!