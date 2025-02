Carro usado por família para trabalhar é furtado na zona oeste do Rio de Janeiro

Uma família teve o carro usado para trabalhar furtado em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro . Câmeras de segurança registraram o momento em que o ladrão arrombou a porta e saiu com o veículo.

O dono do automóvel registrou o caso na delegacia. Ele disse que o neto sonha ser jogador de futebol e perdeu as chuteiras e as luvas de goleiro que estavam dentro do veículo.