Cartão Jaé será obrigatório nos transportes municipais do Rio a partir deste sábado (2)

A partir deste sábado (2) , o cartão Jaé será obrigatório nos transportes municipais do Rio de Janeiro . É possível adquirir o cartão por meio do aplicativo ou em um dos postos de atendimento espalhados pela cidade. A mudança busca aumentar a transparência na gestão dos recursos públicos, segundo a prefeitura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!