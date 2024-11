Caso Ágatha Felix: PM acusado pela morte da menina vai a júri popular no Rio A criança estava em uma van subindo o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, quando foi atingida por disparos, em 2019

