Caso Laís: polícia procura por suspeita de mandar matar mãe que empurrava carrinho do filho
Polícia afirmou que Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário teria encomendado o assassinato para ficar com a guarda da filha da vítima
A Polícia Civil apontou Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário como a mandante do assassinato de Laís Gomes Pereira, de 25 anos, morta na última terça-feira (4), quando empurrava o carrinho do filho, de apenas um ano e oito meses, em uma rua em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro.
De acordo com o delegado Robson Gomes, a suspeita, que namora o ex-marido da vítima, teria encomendado o crime para ficar com a guarda da filha de Laís do primeiro casamento. O agente ainda disse que Gabrielle ameaçou a vítima pelas redes sociais.
Osexecutores foram presos e apontaram Gabrielle como a mandante do crime. A Justiça já expediu um mandado de prisão temporária contra a suspeita.
O corpo de Laís foi sepultado na última quinta-feira (6) no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste da capital.
