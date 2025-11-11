Caso Laís: polícia procura por suspeita de mandar matar mãe que empurrava carrinho do filho

A Polícia Civil apontou Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário como a mandante do assassinato de Laís Gomes Pereira , de 25 anos, morta na última terça-feira (4), quando empurrava o carrinho do filho , de apenas um ano e oito meses, em uma rua em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro .

De acordo com o delegado Robson Gomes, a suspeita, que namora o ex-marido da vítima, teria encomendado o crime para ficar com a guarda da filha de Laís do primeiro casamento. O agente ainda disse que Gabrielle ameaçou a vítima pelas redes sociais.

Os executores foram presos e apontaram Gabrielle como a mandante do crime. A Justiça já expediu um mandado de prisão temporária contra a suspeita.