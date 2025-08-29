Caso Regina Lemos: ex-motorista que estava foragido é encontrado em propriedade da socialite

A Polícia Civil prendeu o ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves . José Marcos Chaves Ribeiro foi encontrado em uma propriedade da própria vítima em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era procurado desde novembro do ano passado por diversos crimes, incluindo tentativa de feminicídio. O homem foi localizado após um vizinho perceber uma movimentação estranha no local. Segundo o delegado Angelo Lages, ele estava com um celular roubado e permaneceu em silêncio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!