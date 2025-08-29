Logo R7.com
Caso Regina Lemos: ex-motorista que estava foragido é encontrado em propriedade da socialite

José Marcos Chaves Ribeiro é acusado de diversos crimes, incluindo tentativa de feminicídio

A Polícia Civil prendeu o ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves. José Marcos Chaves Ribeiro foi encontrado em uma propriedade da própria vítima em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era procurado desde novembro do ano passado por diversos crimes, incluindo tentativa de feminicídio. O homem foi localizado após um vizinho perceber uma movimentação estranha no local. Segundo o delegado Angelo Lages, ele estava com um celular roubado e permaneceu em silêncio.

