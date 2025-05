Celsinho da Vila Vintém nega retorno ao crime após nova prisão: 'Crio porco e venho trabalhando'

Acusado pela polícia de ser uma das principais lideranças do crime organizado, Celsinho da Vila Vintém negou envolvimento com o mundo do crime após nova prisão nesta quinta-feira (9).

Durante a transferência para um presídio, ele relembrou a sua saída da cadeia há cerca de dois anos, quando afirmou que não teria mais relação com o tráfico de drogas.

"Disse sim. Crio muito porco, tenho muito porco lá na comunidade. Venho trabalhando. Não me envolvo com mais nada, não. Me pegaram em casa desarmado. Não uso mais arma, não. Não tenho nada a ver com o crime".

Sobre as acusações de ter promovido aliança entre traficantes e milicianos, ele rebateu as investigações: "Não existe aliança. Isso é invenção. É história. Quero ver provar na prática".

Celsinho também comentou a operação policial para detê-lo em casa na comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, zona oeste do Rio, inclusive uma suposta agressão contra a esposa doente.

"Se houve alguma uma coisa, foi naquele momento da prisão. Não foi com a intenção de machucar ninguém".