Chefe do tráfico na região serrana do RJ é preso em motel em Caxias

Um homem apontado como chefe do tráfico na região serrana do Rio de Janeiro foi preso em uma ação do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) na manhã desta quarta-feira (9) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense .

Carlos Eduardo Santos, conhecido como “Gorila” ou “2D”, estava em um motel na rodovia Washington Luís. Com ele, os policiais apreenderam joias e dinheiro. De acordo com as investigações, Gorila era responsável por gerenciar a “caixinha” do tráfico de drogas na região serrana.

A ação faz parte de uma operação no Complexo da Mangueirinha desde as primeiras horas da manhã. Ao todo, os agentes estiveram nas comunidades do Corte Oito, Sapo e Santuário. Outros dois bandidos também foram presos.

Os investigadores descobriram que o bando expandiu os negócios da facção de Teresópolis, onde grandes apreensões de armas e drogas haviam sido feitas.

