Cinco são detidos e um policial fica ferido após disputa de 'racha' na Barra da Tijuca

Cinco pessoas foram detidas e um policial militar ficou ferido após um racha na avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Os veículos foram apreendidos e levados à 16ª DP (Barra da Tijuca). Os detidos pagaram fiança e foram liberados.

Segundo a polícia, durante um monitoramento, os PMs flagraram dois carros a mais de 160 km/h. Os agentes tentaram fazer a abordagem, mas os motoristas fugiram e atropelaram um policial. Para impedir a fuga, os militares realizaram disparos nos pneus dos veículos.

Moradores comentaram que os rachas ocorrem regularmente na região.

aqui!