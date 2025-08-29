Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Cinco são detidos e um policial fica ferido após disputa de 'racha' na Barra da Tijuca

Segundo moradores, as corridas clandestinas acontecem com frequência

Balanço Geral RJ|Do R7

Cinco pessoas foram detidas e um policial militar ficou ferido após um racha na avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os veículos foram apreendidos e levados à 16ª DP (Barra da Tijuca). Os detidos pagaram fiança e foram liberados.


Segundo a polícia, durante um monitoramento, os PMs flagraram dois carros a mais de 160 km/h. Os agentes tentaram fazer a abordagem, mas os motoristas fugiram e atropelaram um policial. Para impedir a fuga, os militares realizaram disparos nos pneus dos veículos.


Moradores comentaram que os rachas ocorrem regularmente na região.




