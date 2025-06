Cinco são presos em ação contra quadrilha virtual que torturava e divulgava fotos íntimas de jovens

Cinco homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (30), que mirou uma quadrilha que praticava crimes virtuais contra mulheres, como estupro virtual, tortura, racismo e misoginia. Ao todo, a Justiça expediu 32 mandados de busca e apreensão em municípios da Baixada Fluminense.

Um dos alvos da ação, Pedro Henrique Lourenço, de 20 anos, foi preso na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias. Com ele, os agentes apreenderam um notebook e um computador de mesa.

A ação contra o grupo criminoso também foi realizada em outros oito estados: Amazonas, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Segundo as investigações, as vítimas eram obrigadas a cometer mutilações com navalhas e, em alguns casos, escrever o nome dos agressores — com o próprio sangue — na pele. Os atos de violência eram gravados e, parte deles, divulgados.

A operação foi planejada após uma denúncia feita em abril deste ano na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à mulher) de Duque de Caxias. À época, a mãe de uma adolescente procurou a unidade após fotos íntimas da filha circularem na internet. Esse foi o ponto de partida para a polícia desvendar a rede criminosa.

De acordo com os investigadores, seis vítimas foram identificadas até o momento, no entanto, eles acreditam que o número seja muito maior.

aqui!