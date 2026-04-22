Cliente aciona o 'Fala Librelon' para pedir ajuda para trocar sofá comprado pela internet
Janaína Azevedo não gostou da qualidade do produto entregue pela loja
Uma cliente acionou o Fala Librelon
para pedir ajuda para trocar produto comprado pela internet. Janaína Azevedo não gostou da qualidade do sofá entregue pela loja. Ao chegar no estabelecimento para fazer valer o direito do consumidor, Danniel Librelon encontrou dificuldades. O clima ficou tenso, e a polícia foi chamada. Após uma longa conversa com o advogado da loja, o problema foi solucionado com o estorno do valor do produto.
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