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Cliente aciona o 'Fala Librelon' para pedir ajuda para trocar sofá comprado pela internet

Janaína Azevedo não gostou da qualidade do produto entregue pela loja

Balanço Geral RJ|Do R7

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Uma cliente acionou o Fala Librelon


para pedir ajuda para trocar produto comprado pela internet. Janaína Azevedo não gostou da qualidade do sofá entregue pela loja. Ao chegar no estabelecimento para fazer valer o direito do consumidor, Danniel Librelon encontrou dificuldades. O clima ficou tenso, e a polícia foi chamada. Após uma longa conversa com o advogado da loja, o problema foi solucionado com o estorno do valor do produto.

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