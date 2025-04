Com a presença do bispo Edir Macedo, 'A Família ao Pé da Cruz' reúne milhares de pessoas no Maracanã

No Rio de Janeiro, o evento "A Família ao Pé da Cruz" contou com a presença do bispo Edir Macedo e reuniu milhares de pessoas no estádio do Maracanã, nesta sexta-feira (18). Autoridades, artistas e apresentadores da RECORD também participaram do encontro com propósito de fé e união das famílias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!