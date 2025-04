Com tarifa de R$ 7,90, metrô do Rio é o mais caro do Brasil

A tarifa do metrô do Rio de Janeiro subiu de R$ 7,40 para R$ 7,90 no último sábado (12). O serviço metroviário fluminense lidera o ranking de tarifas mais caras do Brasil, seguido de longe por Brasília, com R$ 5,50.

De acordo com a concessionária, o reajuste foi baseado no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Apesar da manutenção da tarifa social de R$ 5,00 para usuários com bilhete único, passageiros reclamaram do aumento nesta segunda-feira (14).

