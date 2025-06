Com tiros e fogos, corpo do traficante 'Professor' é velado no Complexo do Alemão Após cerimônia, corpo do criminoso foi levado ao Cemitério de Inhaúma para sepultamento

Balanço Geral RJ|Do R7 03/06/2025 - 12h52 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share