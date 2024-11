Comerciante é executado por criminoso encapuzado na porta de casa no Rio

Um comerciante foi executado na porta de casa em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro , na manhã desta quinta-feira (21). Ele foi baleado por um criminoso encapuzado que estava em uma moto. Carlos Alberto Firmino de Souza Júnior, de 47 anos, foi surpreendido após desembarcar do carro. Quatro dos oito tiros disparados atingiram a vítima. Segundo testemunhas, ele havia comemorado o aniversário do filho pequeno. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o crime.