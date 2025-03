Copiloto da Polícia Civil baleado na cabeça permanece internado em estado grave

O copiloto da Polícia Civil baleado na cabeça ao sobrevoar a comunidade Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro, permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto. Colegas pedem doação de sangue no HemoRio para o agente Felipe Marques Monteiro.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, informou que o policial passou por cirurgia bem-sucedida, e o quadro de saúde dele foi estabilizado.