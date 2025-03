Corpo de menina morta em queda de pilastra é cremado; área do acidente passa por vistoria do Crea-RJ

O corpo da menina Maria Luisa , morta ao ser atingida por uma pilastra que caiu em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , foi cremado nesta quinta-feira (6).

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e busca identificar os responsáveis pelo ocorrido. Testemunhas já estão sendo ouvidas, e o síndico do prédio também é esperado para depor.

Em depoimento, um dos funcionários do prédio afirmou que as pilastras existem desde a inauguração do condomínio, mas que as estruturas receberam um revestimento no mês de dezembro. A obra teria sido feita pela manutenção interna.

Já a construtora, responsável pelo empreendimento, afirmou em nota que o empreendimento foi entregue há 15 anos em perfeitas condições e que as obras teriam sido executadas pela administração do prédio.

Técnicos do Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) fizeram uma vistoria no local para auxiliar nas investigações.

