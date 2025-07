Corpo do catador de recicláveis que desapareceu em lixão é encontrado no RJ Segundo familiares, Rafael Silva, de 25 anos, foi assassinado por um vigia do aterro após se recusar a pagar uma espécie de taxa

