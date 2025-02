Corpo é encontrado em porta-malas de carro incendiado na zona oeste do Rio

Um corpo carbonizado foi encontrado no porta-malas de um carro incendiado na entrada da comunidade César Maia, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro . No local, cápsulas deflagradas foram achadas perto do veículo. A vítima ainda não foi identificada, e o corpo foi enviado ao IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga o caso.



