Corpos de vítimas de ataque a tiros na Niterói-Manilha são sepultados no RJ

Os corpos dos dois homens mortos em um ataque a tiros na rodovia Niterói-Manilha, na região metropolitana do Rio de Janeiro , foram sepultados na última terça-feira (11). Mais de mil pessoas participaram da cerimônia de despedida de Saulo Faria e Luiz Carlos de Figueiredo Campi no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. O único sobrevivente disse que eles foram vítimas de um assalto. A Polícia Civil busca imagens para identificar os autores dos disparos e não descarta nenhuma hipótese para o crime.



