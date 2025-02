Corretor de imóveis desaparece após vender carro no Rio

O corretor de imóveis Gabriel Santos Gonçalves, de 29 anos, está desaparecido há um mês. Ele viajou de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro , até Vargem Grande, na zona oeste da capital, para resolver um problema com um amigo que havia comprado o carro dele.

O comprador do veículo alegou que o automóvel era clonado e, por isso, Gabriel foi até a casa dele. A última localização do celular do rapaz foi registrada na estrada do Rio Morto, em Vargem Grande.

A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) investiga o caso e já ouviu o comprador do veículo.

