Criança internada há seis anos tem pedido de suporte domiciliar negado pela prefeitura de Nilópolis

Familiares lutam na Justiça após a Prefeitura de Nilópolis negar um pedido de suporte médico domiciliar para uma criança que está internada há seis anos no Hospital Universitário do Fundão, na zona norte do Rio de Janeiro .

Ícaro Samuel Gonzalez sofre de insuficiência respiratória crônica e está na unidade hospitalar desde os seis meses de vida. Desde então, ele precisa do suporte de uma máquina de ventilação mecânica para respirar.

Segundo os médicos, o menino está clinicamente estável há dois anos. A recomendação é que ele vá para casa com o auxílio do aparelho respiratório, além de ter cuidados oferecidos por meio do programa de home care.

A assistência domiciliar é um direito assegurado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) a pacientes que necessitam de cuidados contínuos, mas que não precisam permanecer internados em um hospital. No entanto, a prefeitura da cidade onde a família mora alega não dispor de orçamento para custear o serviço.

Em um documento enviado à Segunda Vara Cível de Nilópolis, o município argumenta que o alto custo poderia causar um grave problema administrativo. O poder publico ainda disse que a criança foi vista “caminhando livremente pelas ruas de Nilópolis”.

Questionada, a Procuradoria Geral de Nilópolis afirmou estar buscando a melhor solução para o caso de Ícaro Samuel.

