Crianças autistas participaram de uma simulação de voo no Rio de Janeiro . A rotina de um aeroporto e uma viagem de avião podem ser uma experiência bastante estressantes. A proposta do projeto "Te Acolho, Voe Tranquilo" é ajudar na experiência da garotada.



