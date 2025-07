Crianças já podem receber vacina mais completa contra meningite meningocócica no SUS

Crianças a partir de um ano já podem receber a vacina meningocócica ACWY de forma gratuita no SUS (Sistema Único de Saúde). O imunizante protege contra os tipos da bactéria que causam a meningite.

Anteriormente, a vacina estava disponível apenas na rede privada para crianças acima de 12 anos por cerca de R$ 600,00 a dose.

Crianças que já tomaram as duas doses da meningocócica C com reforço não precisam da ACWY agora. Já os pequenos que ainda não foram vacinados aos 12 meses podem receber o reforço com a nova versão.

Essa medida amplia a proteção. Somente neste ano, 4 mil casos da doença foram registrados no Brasil.

A meningite é uma inflamação que atinge o cérebro e a medula espinhal e pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias.

aqui!