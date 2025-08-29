Criminoso que atirou contra policial em assalto é preso após buscar atendimento médico
Na noite da última quinta-feira (28), bandidos tentaram assaltar um policial penal no Méier, na zona norte do Rio
Um dos criminosos envolvidos em um assalto contra um policial penal no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, foi encontrado por policiais civis em uma unidade de saúde. Lucas Mendonça Moreira, de 21 anos, passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho e permanece internado sob escolta policial. O comparsa continua foragido.
Câmeras de segurança capturaram o momento em que os bandidos anunciaram o assalto e tentaram levar a moto do agente, na noite da última quinta-feira (28). O policial foi baleado no braço e logo foi socorrido por agentes do Méier Presente. Moradores relataram que crimes acontecem a todo momento na região.
