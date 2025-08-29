Criminoso que atirou contra policial em assalto é preso após buscar atendimento médico

Um dos criminosos envolvidos em um assalto contra um policial penal no Méier, zona norte do Rio de Janeiro , foi encontrado por policiais civis em uma unidade de saúde. Lucas Mendonça Moreira, de 21 anos, passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho e permanece internado sob escolta policial. O comparsa continua foragido.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que os bandidos anunciaram o assalto e tentaram levar a moto do agente, na noite da última quinta-feira (28). O policial foi baleado no braço e logo foi socorrido por agentes do Méier Presente. Moradores relataram que crimes acontecem a todo momento na região.

