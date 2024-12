Criminoso se finge de morto e foge após militar do Exército reagir a assalto no Rio

Um militar do Exército reagiu a uma assalto após a família dele ser abordada por dois homens em uma moto, no Rio de Janeiro . Câmeras de segurança registraram o crime na rua Capitão Rezende, no bairro Cachambi, na zona norte, no fim de semana. Durante os disparos, um dos assaltantes caiu no chão e se fingiu de morto. Na primeira oportunidade, ele se levantou e fugiu com a motocicleta.