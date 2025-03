Criminosos atiram em carro de comerciante durante tentativa de assalto no RJ

Criminosos atiraram no carro de um comerciante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , durante uma tentativa de assalto. De acordo com a vítima, dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto e pediram pelo cordão de ouro e pertences. No entanto, durante a ação, o homem acabou correndo dos criminosos, e eles fizessem diversos disparos. A maioria deles atingiu o veículo de outra comerciante. No dia seguinte ao crime, uma viatura patrulhava a área, mas os moradores e trabalhadores relataram que vivem com medo constante.



