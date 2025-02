Criminosos cercam carro e roubam moradores na porta de casa em Botafogo

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos armados cercaram moradores de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro , na madrugada da última segunda-feira (20). As vítimas tiveram o carro e os pertences levados. Já os bandidos conseguiram fugir.

De acordo com dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), ao menos um roubo foi registrado por dia na área de 2º BPM (Botafogo), entre janeiro e novembro do ano passado.

Segundo a vizinhança, os assaltos acontecem a todo momento no bairro. Os moradores reclamam que o policiamento não é suficiente para impedir a ação de criminosos.

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou ter reforçado a segurança no bairro com uso de motos.