Criminosos furtam três motos em Pilares, zona norte do Rio Uma das vítimas conseguiu rastrear o veículo até a Vila do João, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio; Mais de 130 furtos já foram registrados no bairro

Balanço Geral RJ|Do R7 31/10/2024 - 15h33 (Atualizado em 31/10/2024 - 15h33 ) twitter

