Criminosos sequestram ônibus e queimam barricadas na zona norte do Rio

Criminosos sequestraram dois ônibus no início da tarde desta quarta-feira (15) para bloquear vias do bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio . Suspeitos também incendiaram caçambas de lixo em ruas de acesso ao morro São João. Os ataques seriam uma represália a ações policiais.

Os coletivos faziam as linhas 638 (Marechal Hermes — Saens Peña) e 353 (Gardênia Azul — Terminal Gentileza). Por volta das 12h30, o helicóptero da RECORD flagrou o momento em que um homem rouba a chave de um dos ônibus na rua Barão do Bom Retiro e, em seguida, foge. O veículo foi retirado da via com o apoio de PMs.

Nos últimos meses, traficantes do morro São João, ligados ao Comando Vermelho, tentam invadir o morro dos Macacos, dominado pelo TCP (Terceiro Comando Puro).