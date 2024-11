Criminosos usam dados de idosos que caíram no 'golpe da cesta básica' para pedir empréstimo no Rio Segundo uma das vítimas, os golpistas pegaram mais de R$ 100 mil no banco no nome dele

Balanço Geral RJ|Do R7 30/10/2024 - 17h57 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h57 ) twitter

