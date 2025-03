Defesa Civil retoma demolição de casarão após desabamento e morte no centro do Rio O dono do imóvel havia sido notificado duas vezes pelo poder público desde 2014 devido às más condições estruturais

Balanço Geral RJ|Do R7 21/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share