Delegacia metralhada por criminosos é reinaugurada na Baixada Fluminense

A delegacia 60ª DP (Campos Elíseos) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi reinaugurada após ter sido metralhada por criminosos do Comando Vermelho numa tentativa de resgatar presos.

O delegado Antenor Lopes Júnior informou que as investigações continuam para prender os envolvidos no ataque ocorrido em fevereiro deste ano. De acordo com as investigações, o traficante Joab foi o líder da ação criminosa. Desde o atentado, a polícia realizou diversas operações que resultaram na prisão de 39 pessoas e cinco mortes em confrontos.



