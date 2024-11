Dentista é agredida durante roubo na ciclovia da Enseada de Botafogo, no Rio O local fica próximo ao MAM (Museu de Arte Moderna do Rio), onde vai acontecer o encontro da cúpula do G20, na próxima semana

Balanço Geral RJ|Do R7 13/11/2024 - 18h35 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share