'Depoimentos sugerem personalidade psicopata', diz delegado sobre jovem que matou família e namorada

O delegado Carlos Augusto Guimarães, responsável pela investigação sobre o adolescente que matou os pais e o irmão caçula , em Itaperuna, no noroeste fluminense , comentou o caso após a apreensão da namorada do jovem por envolvimento no caso.

Na análise do delegado, são vários fatores que contribuíram para a tragédia. No entanto, chamou a atenção a frieza dos menores . Para Guimarães, os depoimentos sugerem "personalidade psicopata".

"Só de conversar com esses jovens, você percebe que a situação deles é diferenciada. Você percebe aquele olhar fixo, com respostas rápidas. Aquele olhar de que está pouco se importando com o que aconteceu, inclusive que faria tudo de novo, como foi dito".