Deputado Sargento Portugal relata perseguição de criminosos ao ter carro alvejado: 'Cena de filme'

O carro do deputado federal Sargento Portugal foi alvo de disparos ao entrar na comunidade de Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (17). Em entrevista ao Balanço Geral RJ, o parlamentar disse ter se deparado com criminosos armados numa esquina ao chegar para uma visita a um projeto social. Ao tentar sair do local, ele contou que o veículo foi perseguido.

Sargento Portugal e o motorista dele estavam em um automóvel blindado e não se feriram após homens armados com fuzis disparem mais de 50 vezes durante o trajeto.

"Consegui ver os criminosos do lado de fora com fuzil. Foi cena de filme. O corpo do lado de fora, dando tiro no carro.