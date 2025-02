'Desesperador', diz testemunha que ajudou a resgatar vítimas presas em fábrica durante incêndio

Um vizinho ajudou a resgatar vítimas que ficaram presas durante um incêndio numa fábrica de fantasias em Ramos, na zona norte do Rio, nesta quarta-feira (12). Cláudio relatou ter escutado muitos gritos e que as pessoas pularam do imóvel para escarpar das chamas. Ao perceber a gravidade da situação, o funcionário da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) acionou os bombeiros. Ele citou ainda que o local aparentemente só tinha uma saída.

Dez das 21 pessoas resgatadas estão internadas em estado grave. O galpão foi parcialmente destruído. O imóvel tinha autorização da prefeitura para funcionar, mas não possuía o certificado do Corpo de Bombeiros . A Polícia Civil investiga as causas do incêndio.